Geen JPL-voetbal op de 'gewone' tv? KRC Genk grijpt in met leuke actie voor de fans

DAZN vond nog steeds geen akkoord met de telecomoperatoren. KRC Genk zendt de uitwedstrijd tegen Club Brugge op zondag live uit op groot scherm.

Zoals u waarschijnlijk al wel weet is er nog altijd geen akkoord tussen rechtenhouder DAZN en de telecomoperatoren. Dit zorgt voor enorm veel frustratie bij de Belgische voetbalsupporters.

De Jupiler Pro League is hierdoor, voorlopig, alleen te zien bij DAZN. Niet op de 'gewone' televisie dus, wat vooral lastig kan zijn voor de oudere generatie.

JPL-clubs beseffen ook hoe hun fans erover denken. KRC Genk is in ieder geval in actie geschoten, zoals verwacht werd. De club zal zijn fanzone zondag openen voor alle supporters.

Daar wordt de eerste wedstrijd van het seizoen, een uitmatch tegen Club Brugge, op groot scherm uitgezonden. De toegang zal gratis zijn.

De Limburgers spelen drie van hun vier eerste competitiewedstrijden op verplaatsing. Voor de eerste speeldag was het voor DAZN prima dat de match op groot scherm wordt uitgezonden. Wat het de speeldagen nadien zal geven, blijft afwachten.