Heel opvallende situatie bij Union: 'Ivanovic voor opmerkelijk bedrag op weg naar Benfica'

Franjo Ivanovic lijkt Union SG snel te verlaten. Na interesse van onder meer Como en Bologna zou de spits nu op weg zijn naar Benfica, dat volgens Sport TV 20 miljoen euro betaalt.

Franjo Ivanovic is al dan niet de speler die de meeste interesse opwekt bij Union SG. Tijdens de Supercup zaten er scouts in de tribunes voor de spits.

Bologna stuurde een scout, terwijl daags nadien nieuws naar buiten kwam dat Como een bod had gedaan van 20 miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen. Het Nieuwsblad wist dat de Brusselaars de aanbieding afwezen.

Daarom leek het erop dat Union voor de jackpot zou willen gaan. Maar nu komt er plots verrassend nieuws uit Portugal binnen. Sport TV meldt dat Ivanovic voor SL Benfica gaat tekenen.

Op zich niet heel opvallend, maar wel het bedrag: het zou om een deal van... 20 miljoen euro gaan. Het ziet er inderdaad wat gek uit, maar Sport TV is een betrouwbare bron.

Sport TV is het belangrijkste platform voor sportliefhebbers in Portugal, er worden live-wedstrijden uitgezonden. Naast livewedstrijden brengen ze ook nieuws, vaak met een hoge betrouwbaarheid. Het blijft dus afwachten of deze deal zal doorgaan...