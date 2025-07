OH Leuven zet in op 19-jarige Kroaat! "Goeie voeten en winnaarsmentaliteit"

OH Leuven heeft zich versterkt met Viktor Damjanic, een linksvoetige centrale verdediger die overkomt van het Servische FK Jedinstvo. De 19-jarige Kroaat tekent een contract tot 2028 in Den Dreef.

Damjanic genoot zijn jeugdopleiding bij Lokomotiva Zagreb en maakte vorig seizoen indruk tijdens zijn uitleenbeurt aan FK Jedinstvo. Daar kwam hij maar liefst 33 keer in actie met de eerste ploeg en bevestigde hij zijn potentieel als moderne verdediger.

Naast zijn clubervaring is Damjanic ook een vaste waarde bij de Kroatische nationale jeugdploegen. Hij is momenteel kapitein van de U21, wat zijn leiderschap en maturiteit op jonge leeftijd onderstreept.

Bij OHL moet Damjanic de vertrokken Ricca doen vergeten. “We volgden Viktor al enige tijd als mogelijke opvolger van Ricca", zegt CEO Frédéric Van den Steen. “Hij past perfect binnen onze visie: jong, talentvol, en met veel groeipotentieel.”

De Leuvense club prijst vooral zijn fysiek en mentaliteit. “Viktor is groot en sterk, wat hem extra waardevol maakt op stilstaande fases", vervolgt Van den Steen. “Maar hij beschikt ook over goede voeten en een echte winnaarsmentaliteit. Dat is een combinatie die we graag zien.”

OHL kijkt alvast reikhalzend uit naar zijn eerste prestaties in het wit en blauw. Damjanic sluit binnenkort aan bij de groep om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.