Slecht nieuws voor Mircea Rednic: basisspeler verlaat Standard vlak voor competitiestart

Na zijn mislukte transfer vorig seizoen, zou Nathan Ngoy deze keer wel degelijk vertrekken bij Standard. De centrale verdediger legt momenteel zijn medische tests af in Lille en zal een contract van vijf jaar tekenen.

Na het afronden van negen inkomende transfers aan het begin van de zomer, zou Standard enkele spelers kunnen verliezen vóór het einde van de transferperiode. Ondanks het vertrek van Ilay Camara (en Aiden O'Neill, die ook meegeteld wordt), hebben de Rouches het doel van 14 miljoen euro aan verkopen nog niet bereikt.

Terwijl verschillende overbodige spelers op zoek zijn naar een nieuwe club - zoals Moussa Djenepo, Grejohn Kyei en Bosko Sutalo - zouden ook één of meerdere basisspelers Sclessin kunnen verlaten. Onder de spelers met de hoogste marktwaardes valt vooral Nathan Ngoy op.

Nathan Ngoy legt medische tests af bij LOSC

Na zijn mislukte transfer naar Luton Town vorig seizoen, zou de 22-jarige centrale verdediger dit keer wel kunnen vertrekken. Hij is momenteel in Frankrijk en ondergaat zijn medische keuring bij LOSC, zoals gemeld door Sacha Tavolieri, wat we kunnen bevestigen.

Als deze succesvol zijn, wat niet het geval was in Engeland, zal Nathan Ngoy een contract van vijf jaar tekenen bij de Ligue 1-club en herenigd worden met zijn voormalige teamgenoot Arnaud Bodart. Aan de andere kant zal Standard een vergoeding ontvangen vergelijkbaar met die voor Ilay Camara: 4,5 miljoen euro. Standard wilde zijn contract aanvankelijk verlengen om dit bedrag te verhogen, wat Ngoy dus niet zal doen.

Standard beschikt met Ibe Hautekiet, Josué Homawoo, David Bates en Daan Dierckx met de jonge Daryl Leunga Leunga als alternatief nog over genoeg verdedigers. Zijn vertrek zal dus niet onmiddellijk worden opgevangen met een nieuwe inkomende transfer.