Het is gebeurd: Steven Alzate maakt opvallende transfer en komt Ronny Deila opnieuw tegen

Uitgeleend aan Standard door Brighton, had Steven Alzate een zeer interessant eerste seizoen met de Rouches onder leiding van Ronny Deila. Samen met Philip Zinckernagel had de Colombiaanse middenvelder de kwaliteit van het Luikse middenveld echt versterkt.

Zijn tweede seizoen aan de Maas was veel minder goed. Opnieuw uitgeleend terwijl hij hoopte door te breken in de Premier League, eindigde Steven Alzate het seizoen teleurgesteld, wetende dat Standard niet zou deelnemen aan de Champions' Play-offs.

Vorige zomer zal Alzate zonder club. Hij bleef twee maanden zonder contract voordat hij op het laatste moment bij Hull City in het Championship tekende.

Een contract van twee jaar wachtte op hem, met een optie voor een derde jaar. Tijdens zijn eerste seizoen speelde de middenvelder 29 wedstrijden, goed voor bijna 2.000 minuten. Het zal echter zijn enige seizoen bij Hull City zijn.

De ex-Standard-speler zal zijn voormalige coach van bij de Rouches, Ronny Deila, weer ontmoeten bij Atlanta United. Dat meldt Ben Jacobs van het Engelse medium Give Me Sport. De MLS-club betaalt een vergoeding van € 1,75 miljoen plus bonussen.

Steven Alzate is nu bezig met zijn overstap naar Atlanta United. De vergoeding is £1,5 miljoen plus extra's, zoals onthuld door @alex_crook.🐯 https://t.co/BKfCywNx7s