Philippe Albert komt met belangrijk advies voor Théo Leoni: "KAA Gent, Antwerp, Charleroi of zelfs KRC Genk"

Philippe Albert denkt dat het tijd is voor Théo Leoni om Anderlecht te verlaten. De voormalige voetballer ziet hem graag bij een ander team in de Pro League.

Théo Leoni lijkt duidelijk niet meer in de plannen van Besnik Hasi te passen. Vaak in het team vorig seizoen, is de speler die op Neerpede werd opgeleid op zoek naar een uitweg.

Voormalige Rode Duivel, Philippe Albert, heeft hem dan ook geadviseerd om te vertrekken. "Hij is nog nooit naar waarde geschat", vertelt de consultant aan de RTBF.

"Hij heeft al te veel tijd verloren. Volgens mij zou hij gelukkig zijn bij KAA Gent, Antwerp, Charleroi of zelfs KRC Genk", vervolgt hij.

Het is moeilijk te zeggen waar zijn toekomst ligt, aangezien er op dit moment nogal weinig interesse lijkt te zijn. Een transfer naar een andere Pro League-ploeg zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn.

Zijn huidige contract bij paars-wit loopt tot 30 juni 2026. De waarde van de centrale middenvelder wordt geschat op 3 miljoen euro door Transfermarkt.