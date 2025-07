Waarom het plan van Nicky Hayen met Mignolet en Jackers niet uit de lucht komt vallen: Club denkt toekomstgericht

De aankondiging van Nicky Hayen dat hij een rotatiesysteem zal doorvoeren met Simon Mignolet en Nordin Jackers zorgt voor heel wat beroering. Veel analisten en waarnemers vinden het geen goed idee. Maar het idee is niet nieuw, want Jackers zou ooit de nummer 1 moeten worden.

Pas op, het is zeker geen makkelijke situatie, want het verleden heeft bewezen dat zo'n rotatiesysteem alleen maar onzekerheid kweekt bij doelmannen. Het is de moeilijkste positie in een elftal, want eens de keuze gemaakt is, wordt er normaal niet snel meer gewisseld.

Jackers verlengde tot 2029, Mignolet het zijne loopt af

En dan heb je met Simon Mignolet een icoon in doel staan dat absoluut nog niet versleten is. Dat bewees hij zondag nog maar eens. De 37-jarige Mignolet zou in ieder ander team altijd de onbetwiste nummer 1 zijn. Maar... bij Club Brugge denken ze al aan de toekomst.

Jackers heeft in juni zijn contract bij Club verlengd tot 2029. Dat is niet evident voor een 27-jarige die zo'n legende voor zich heeft en nu in de beste jaren van zijn carrière moet komen. Jackers heeft echter bewezen dat blauw-zwart op hem kan rekenen als het nodig is. Nu twee jaar op rij moest hij Mignolet vervangen in de play-offs en deed dat fantastisch.

Jackers al 12 Champions' Play-off-wedstrijden gespeeld en amper vier competitiewedstrijden voor Club. Dat is klaarstaan als ze je nodig hebben. Binnen het bestuur van Club Brugge weten ze ook dat Mignolet zijn contract op het einde van het seizoen afloopt. En dat Jackers staat te trappelen. Plus, Mignolet is een dure speler en op de transfermarkt geen meerwaarde meer.

Jackers niet wegjagen

Jackers zou - buiten Antwerp en mogelijk Anderlecht - ook bij elke andere ploeg in de JPL tussen de palen staan, is de consensus bij ex-doelmannen die we spraken. Als je al zo'n doelman in huis hebt en er moeten nog onderhandelingen gebeuren met Mignolet voor de volgende seizoenen... dan moet je hem kansen geven.

Club gelooft in Jackers als eerste doelman, maar zal een icoon dat hen vier titels opleverde en vier keer Keeper van het Jaar werd natuurlijk niet bij het huisvuil zetten. Maar het besef is er ook dat hij niet eeuwig op het absolute topniveau zal spelen. Daarom willen ze geen doelman wegjagen die het potentieel heeft om een topper te worden.

Een situatie die niet makkelijk te beheren is en waar Hayen veel energie zal moeten insteken. Maar ergens is het de realiteit van waar Club naartoe wil: de JPL domineren en Europees naam maken. Dan moet je harde keuzes maken.