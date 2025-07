Zoon van Francesco Totti stopt op 19-jarige leeftijd met profvoetbal: "Of hij er iets mee te maken heeft?"

Cristian Totti is geen profvoetballer meer. De zoon van voetballegende Franscesco Totti heeft die beslissing zelf genomen. En de reden is eveneens héél duidelijk.

Moeten we Francesco Totti nog voorstellen? We denken het ook niet. De parcours van zijn voetballende zoon verloopt iets minder als een sprookje.

Ook Cristian Totti doorliep de jeugdreeksen bij AS Roma. Al schopte de ondertussen 19-jarige middenvelder het nooit tot de A-kern van De Romeinen.

Van AS Roma naar...

Cristian koos in de jeugdreeksen voor een avontuur bij Frosinone Calcio en vertrek er na amper zes maanden zelfs naar Spanje om voor de U19 van Rayo Vallecano te gaan voetballen.

Na passages in de Italiaanse lagere reeksen bij Avezzano Calcio en Olbia Calcio 1905 heeft Totti beslist om het profvoetbal vaarwel te zeggen. "Ik heb die knoop zelf doorgehakt", klinkt het.

Laat ons zeggen dat het niet gemakkelijk is om als zoon van een carrière uit te bouwen

"Ik wil er niet te diep op ingaan", geeft Totti nog mee in La Nuova. "Of mijn vader er iets mee te maken heeft? Laat ons zeggen dat het niet gemakkelijk is om als zoon van een carrière uit te bouwen."