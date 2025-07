STVV kan nog tweede sterkhouder verliezen: Duitsers komen aankloppen voor net gekochte speler

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV staat voor een mogelijk vertrek van Louis Patris. De 23-jarige verdediger staat in de belangstelling van het Duitse TSG Hoffenheim, dat met de Limburgse club onderhandelt over een huurdeal met aankoopoptie.

Patris, die twee jaar geleden nog voor 3,5 miljoen euro van OH Leuven naar Anderlecht trok, werd vorig jarig uitgeleend aan de Kanaries en deze zomer definitief gekocht voor 1,75 miljoen euro.

De rechtsachter maakte indruk op Stayen door zijn fysieke présence en veelzijdigheid. Patris kan zowel als rechtsback als in een driemansdefensie uit de voeten en ontwikkelde zich snel tot een vaste waarde.

Bij Hoffenheim zien ze in hem een potentiële versterking met doorgroeimarge, meldt Sacha Tavolieri. De Duitse club wil hem eerst een seizoen huren, met de optie om hem daarna definitief aan te trekken. Concrete bedragen zijn nog niet bekend.

Voor STVV zou het vertrek van Patris een sportieve aderlating zijn. De club investeerde recent nog fors in zijn definitieve overname en had hem graag langer gehouden. Tegelijk is een lucratieve doorverkoop een belangrijk deel van het STVV-model.

Als de transfer doorgaat, bewijst het nog maar eens dat STVV een tussenstation kan zijn voor jonge Belgische talenten die op zoek zijn naar herlancering en buitenlandse kansen. Wordt ongetwijfeld snel vervolgd.