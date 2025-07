Waarom Théo Leoni geen toekomst meer heeft bij Anderlecht (en waar hij zou moeten tekenen)

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De populaire Théo Leoni stond afgelopen weekend niet eens op het wedstrijdblad bij RSC Anderlecht en hij mag ook niet mee naar BK Häcken. Trainer Besnik Hasi hield hem volledig buiten de selectie en dat lijkt meer dan een signaal.

Een vertrek dringt zich op – en misschien is dat wel de beste oplossing voor alle partijen. Leoni is al jaren een geliefd figuur bij de supporters van paars-wit. Als laatbloeier bleef hij lang kapitein van de U23 en gold hij als hét voorbeeld van een jeugdproduct met een sterk karakter.

De achterban smeekte bijna om zijn definitieve doorbraak, maar die bleef telkens uit. Onder trainers als Vincent Kompany, Felice Mazzù en nu ook Hasi kwam hij nooit écht in beeld als onbetwiste basisspeler.

Ondanks zijn leiderschap, elegantie en verbondenheid met het club-DNA, is Leoni inmiddels 25. Een ‘belofte’ kun je hem niet meer noemen. Zijn talent is onmiskenbaar, maar hij bleek net te licht of net te wisselvallig om zich structureel voorbij de concurrentie te werken.

Nu het middenveld van Anderlecht versterkt werd met jongens als Llansana, De Cat, Hatenboer en Saliba – en met Stroeykens en Verschaeren die hoger in de pikorde staan – lijken zijn speelkansen nul geworden.

Wil Leoni week na week op het veld staan, dan moet hij vertrekken. Niet naar een club uit de top vier – daar wacht hem opnieuw een plek op de bank – maar naar een stabiele eersteklasser met ruimte voor zijn profiel. Clubs als Charleroi, Gent of Antwerp zouden hem sportief meer kunnen bieden. Zelfs in het buitenland of bij een club met een duidelijk project zou Leoni opnieuw kunnen groeien.

Er gingen zelfs stemmen op bij supporters van RAAL La Louvière om hem als versterking aan te trekken, al is dat scenario eerder onrealistisch. Een overstap naar de Henegouwse promovendus zou een financiële inspanning vereisen die buiten het bereik ligt van de club – tenzij Anderlecht zijn loon grotendeels blijft betalen. Bovendien liggen Leoni’s ambities vermoedelijk hoger.

De andere optie? Aanvaarden dat hij bij RSCA louter een rotatiespeler blijft. Maar op zijn leeftijd, na 88 officiële wedstrijden voor het eerste elftal, zou dat een zonde zijn van zijn kwaliteiten. Het moment is gekomen voor Leoni om zijn carrière in handen te nemen – desnoods buiten het Astridpark.