"Ik wilde mijn vertrek forceren": Standard-aanwinst Josué Homawoo spreekt voor het eerst

Nieuwe centrale verdediger van Standard en de zesde zomertransfer van de Rouches, Josué Homawoo, werd al gevolgd door de vorige directie in januari. Hij zal zaterdag zijn grote debuut maken in Sclessin.

Standard is zijn seizoen 2025-2026 goed begonnen en zal er alles aan doen om dit te herhalen bij zijn terugkeer naar Sclessin, zaterdag tegen Dender. Twee dagen voor deze wedstrijd presenteerde de Luikse club hun nieuwe centrale verdediger en zesde zomeraanwinst, Josué Homawoo.

De 27-jarige Togolese international kwam vrij over van FC Dinamo Boekarest en was al in januari in contact met de club, toen hij ook andere aanbiedingen kreeg uit Turkije. Hij kon echter geen akkoord bereiken met Boekarest.

"Ik heb niet met de coach (Ivan Leko) gesproken, maar ik wist dat de club me wilde. Ik had informatie ingewonnen over Standard, de situatie en de details, zoals ik doe bij elke club die interesse toont. Maar Boekarest wilde me niet laten gaan. Ik heb geprobeerd om mijn vertrek te forceren, maar dat lukte niet", legde hij uit. "We hebben geconcludeerd dat het beste was om het seizoen af te maken en daarna verder te kijken."

De fysieke impact van Josué Homawoo moet Standard helpen

Vervolgens keerde Standard terug bij Josué Homawoo, Togolees international sinds maart. Op jonge leeftijd in Frankrijk aangekomen en via Nantes en Lyon in zijn jeugd, kende hij de club aan de Maas al goed voordat hij tekende.

"In Frankrijk sprak men over België, dan viel de naam Standard of Anderlecht. Toen ik hoorde dat Standard geïnteresseerd was, met de geschiedenis van de club en de passie van de fans, aarzelde ik niet," verzekerde hij ons, ongeduldig om de passie van Sclessin te ontdekken.

Meteen basisspeler tijdens de voorbereiding en op de eerste speeldag tegen RAAL, is Josué Homawoo een stevige verdediger in de duels die van het contact met zijn tegenstander houdt. "Ik ben vooral een verdediger. Het is voor mij belangrijk om sterk te zijn in de duels en stevig te zijn in het man-tegen-man gevecht."

"Ik heb ook een goede linkervoet. Ik probeer ervoor te zorgen dat iedereen om me heen beter speelt. Ik speel het liefst in een team waar ik betrokken kan zijn bij de opbouw van het spel, zoals hier, maar ik pas me aan alles aan. Het belangrijkste voor mij is om goed te verdedigen en vervolgens het spel te ontwikkelen."