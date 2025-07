Na alle kritiek: dit heeft Club Brugge-coach Nicky Hayen te zeggen over zijn speciaal plan

Nicky Hayen wil dit seizoen roteren met zijn doelmannen. Mignolet en Jackers zullen elkaar afwisselen, al zorgt die keuze buiten de club voor meer onrust dan intern, aldus de coach.

Afgelopen weekend verraste Nicky Hayen door aan te kondigen dat hij een beurtrol voorziet voor zijn doelmannen. Simon Mignolet en Nordin Jackers zullen elkaar aflossen in doel.

Veel analisten vonden dit een heel opvallende beslissing van de coach. Zelf vindt Hayen het allemaal heel overdreven. "Onze doelmannen weten dit al van voor de Supercup. Hebben jullie enige onrust gezien bij Simon voor aanvang van de Supercup? Ik denk het niet", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Hetzelfde bij Nordin. Intern is er bijzonder veel rust, maar door de vragen van de buitenwereld is er onrust gecreëerd. Plots heeft iedereen er een mening over", gaat Hayen verder.

"Maar de prestatie van Mignolet is het antwoord." De voormalige Rode Duivel keepte geweldig tegen KRC Genk, maar zal in de nabije toekomst niet meer spelen in de competitie. Hij houdt de Europese matchen voor zijn rekening.

"Mijn keepers snappen de situatie volledig. In de voorbije zestien maanden hebben Simon en Nordin geen enkele keer ontgoocheld. Wij proberen een gezonde, sportieve balans te vinden waar mijn keepers zich in kunnen vinden", besluit Hayen.