Opgepast alle Belgische voetballers en trainers: Pro League grijpt hard in

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wangedrag blijft helaas aanwezig in de Belgische stadions. Toch ziet de Pro League beterschap: het aantal incidenten daalde met 10%. Nieuwe, strengere straffen moeten die trend voortzetten.

We zagen het afgelopen seizoen al enorm vaak: fans die zich in het stadion serieus misdragen, op allerlei verschillende manier. Ook dit seizoen gebeurde het al op speeldag één.

Jammer genoeg werd Union SG-spits Promise David slachtoffer van racisme op de Bosuil. Toch merkt de Pro League dat het beter: het aantal incidenten daalde met 10% ten opzichte van het seizoen 2023-2024.

"De voorbije 3 seizoenen hebben we 678 individuele stadionverboden, goed voor meer dan 820 jaar uitsluiting, moeten uitspreken", klinkt het bij Lorin Parys, CEO van de Pro League. Dit seizoen mogen supporters nog strengere straffen verwachten voor wangedrag.

"Vanaf dit seizoen koppelen de Pro League en de KBVB stadionverboden aan sportieve sancties voor wie ook aangesloten is bij de voetbalbond", schrijft de Pro League op zijn website. Dat kan dus gevolgen hebben voor iedereen die in de Belgische voetbalwereld actief is.

"Spelers, trainers of officials die zich als toeschouwer misdragen tijdens een wedstrijd van de Pro League en daarvoor een stadionverbod krijgen, zullen worden doorgestuurd naar de bevoegde disciplinaire instanties. Deze kunnen vervolgens een sportieve schorsing opleggen die kan oplopen tot één jaar", besluit de Pro League.