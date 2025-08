Done deal: STVV ziet naast Bertaccini ook deze aanvaller vertrekken

Het is behoorlijk druk geweest de voorbije dagen wat vertrekkende spelers bij Sint-Truiden betreft. Zo hebben we nieuws vernomen over het vertrek van Kahveh Zahiroleslam op Stayen.

Na de redding van Sint-Truiden tijdens de Relegation Play-offs is Wouter Vrancken meteen aan de slag te gaan om met de groep deze jaargang een ​​rustiger seizoen te beleven. Maar hij moet ook omgaan met het vertrek van verschillende spelers.

Adriano Bertaccini is natuurlijk het meest nijpende geval: zijn transfer naar Anderlecht is nog niet officieel, maar is al bevestigd door Besnik Hasi. Louis Patris zou ook vertrekken. De rechtervleugelverdediger is definitief verworven, waarschijnlijk om beter te worden verkocht aan een Duitse topclub.

Voor Kahveh Zahiroleslam is de transfer daarentegen wél al officieel. De Iraans-Amerikaanse aanvaller gaat naar KS Cracovia. Hij heeft een contract van twee jaar ondertekend in de Poolse hoofdstad, met twee extra seizoenen als optie.

Terug in vorm komen

"In België had ik de kans om tegen teams uit de Champions League te spelen, maar ik ben echt enthousiast om hier te zijn", verklaarde hij op de sociale media van de club.

Komende uit de Amerikaanse competitie begon Kahveh Zahiroleslam goed in de Pro League, met 5 doelpunten in 16 basisplaatsen in zijn eerste seizoen. Hij slaagde er echter niet in om zich op lange termijn te bewijzen en werd het slachtoffer van grote concurrentie en een hardnekkige hamstringblessure.