Hein Vanhaezebrouck heeft heel wat te zeggen over competitiehervorming: "Onvoorstelbaar"

De soap rond het competitieformat lijkt dan toch nog niet helemaal voorbij. Sporting Lokeren gaf al te kennen toch nog actie te willen nemen. En sowieso kan er tijdens het seizoen ook nog ingegrepen worden, zo blijkt.

Na het huidige seizoen gaat het systeem met play-offs op de schop in de Jupiler Pro League. Vanaf volgend seizoen zou er dan een gewone competitie van 34 speeldagen komen met achttien ploegen.

Wel of geen play-offs?

Al is nog niet helemaal duidelijk of het wel zover zal komen. Onder meer KAA Gent toonde zich al kritisch voor een mogelijk systeem zonder play-offs en ze zijn niet de enige.

Onder meer Lokeren heeft ondertussen al aangegeven te willen verder procederen tegen de verankering van de beloftenploegen in de Challenger Pro League. Als daar nog een gevolg aan komt, dan komt mogelijk ook de competitiehervorming nog op de helling.

Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening

"Wat was er mis met de play-offs? In de zestien edities die er geweest zijn, was het zeker tien keer spektakel. Club Brugge was tegen, maar dankzij die play-offs hebben ze de voorbije jaren ook enkele inhaalraces kunnen doen", heeft ook Hein Vanhaeazebrouck een scherpe mening in Het Nieuwsblad.

"En nu gaan we terug naar een formule met minder spankracht? Onvoorstelbaar. Ik snap ook niet dat DAZN 85 miljoen betaalde voor de tv-rechten zonder dat er al een competitieformule was afgesproken. Hier, 85 miljoen en we zien wel... Ik had er een clausule in laten zetten: slechts 65 miljoen als we naar een competitietje gaan met 18 clubs."