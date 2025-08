KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest ziet duidelijke kansen tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen krijgt vrijdagavond Club Brugge over de vloer. Trainer Fred Vanderbiest ziet dat er kansen liggen.

KV Mechelen speelde op de eerste speeldag 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem. Dit na een late gelijkmaker van Jelle Vossen. Vrijdagavond komt Club Brugge al op bezoek.

"Je hebt niks te verliezen", weet trainer Fred Vanderbiest te zeggen bij Het Laatste Nieuws. "Als je zo snel op het seizoen tegen topclub speelt, liggen er kansen"

Tegen Club spelen is uiteraard geen cadeau, maar Vanderbiest legt het uit. "Ofwel zijn die clubs nog niet in topvorm, ofwel roteren ze in functie van hun Europees parkoers."

"Misschien onderschatten ze ons ook, zitten ze met hun hoofd al bij de Champions League? Of twijfelen sommige jongens over een mogelijke transfer. Ook bij dat soort clubs speelt dat een rol", gaat hij verder.

"Wij moeten een topdag hebben en zij een mindere. Maar als je toch tegen Club moet spelen, dan liefst op dit moment", besluit de KV Mechelen-coach.