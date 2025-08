Wie is Mohammed El Hankouri, de tiende zomeraanwinst van Standard?

Niemand had dit zien aankomen. Mohammed El Hankouri is de tiende zomeraanwinst van Standard. Waar komt hij vandaan en wat zou hij kunnen bijdragen?

Standard heeft iedereen verrast door vrijdag rond 17.30 uur de aankondiging van zijn tiende zomerse transfer te publiceren. Mohammed El Hankouri heeft een contract van twee jaar getekend bij de Rouches, met optie op een extra jaar.

De 28-jarige Marokkaans-Nederlandse speler, geboren in Rotterdam, begon met voetballen bij een kleine club in de stad, BZC Overmaas, voordat hij zich aanmeldde bij een andere club: R.K.S.V. Spartan 1920. Daar werd hij opgemerkt door de jeugdopleiding van Feyenoord, de grootste club in zijn geboortestad en een van de drie grote clubs in het Nederlandse voetbal.

Opmerkelijke veelzijdigheid op het middenveld

Vanaf zijn 11e werd Mohammed El Hankouri daar opgeleid, tot hij in 2016 bij het eerste elftal kwam. Gebrek aan speeltijd leidde ertoe dat de veelzijdige middenvelder - vooral bekend als een aanvallende middenvelder - werd uitgeleend aan Willem II.

Het seizoen 2017-2018 markeerde zijn doorbraak in de Nederlandse competitie: hij speelde 25 wedstrijden in alle competities en leverde vijf assists af. In staat om verschillende posities op het middenveld in te nemen en bij te springen op de vleugels, maakt zijn balcontrole, spelvisie en creativiteit hem tot een belangrijk lid van zijn team. Hij werd in die tijd ook Marokkaans jeugdinternational en speelde met onder andere Alexis André Jr., de nieuwe doelman van RFC Liège, en Sofian Kiyine.

Na zijn terugkeer van de uitleenbeurt, zat hij zes maanden op de bank bij Feyenoord, met slechts enkele invalbeurten, voordat hij in januari 2019 werd uitgeleend aan Groningen. Na zes overtuigende maanden tekende hij die zomer vrij bij de club.

Enkele blessures, maar een waardevolle troef voor Mircea Rednic

In totaal speelde Mohammed El Hankouri 107 wedstrijden voor Groningen in 3,5 seizoenen. Na het niet verlengen van zijn contract, trok hij vervolgens naar Magdeburg, in de 2. Bundesliga, in de zomer van 2022. Daar speelde hij 73 wedstrijden, voornamelijk op de flanken, maar hij miste het einde van vorig seizoen vanwege een liesblessure en liep tijdens zijn verblijf enkele meer of minder ernstige blessures op. Zijn contract werd niet verlengd en daarom was hij sinds 30 juni vrij.

Aanvankelijk gelinkt aan AS FAR Rabat in Marokko, is het uiteindelijk aan de Maas waar de 28-jarige speler zijn koffers neerzet. Vorig seizoen werd zijn waarde geschat op 2 miljoen euro. El Hankouri zal zijn veelzijdigheid meebrengen en ook concurrentie bieden.

Men verwachtte dat Standard meerdere spelers (Djenepo, Kyei en Sutalo in de eerste plaats) zou verkopen voordat ze weer zouden werven aan het einde van de transferperiode, maar deze kans om een ​​speler zonder contract aan te trekken, met bijna 130 Eredivisie-wedstrijden en 71 in de 2. Bundesliga, kon niet worden geweigerd op Sclessin. Marc Wilmots werkte in de schaduw en verraste iedereen, vlak voor de eerste thuiswedstrijd van de Rouches tegen Dender.