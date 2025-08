Kompany & co in diepe rouw: doelman Bayern verliest zoontje op zesjarige leeftijd

Het Bayern München-team rouwt. Sven Ulreich heeft het overlijden van zijn zesjarige zoon aangekondigd. Ulreich is al sinds 2015 doelman bij de troepen van Vincent Kompany.

Triest nieuws uit Beieren: de 36-jarige reservedoelman van Bayern München Sven Ulreich heeft via zijn sociale media het overlijden van zijn zesjarige zoon aangekondigd. De jonge Len leed helaas aan een ernstige ziekte.

Gestorven na lange ziekte

Sven Ulreich en zijn vrouw Lisa hebben na lang aarzelen besloten om dit nieuws openbaar te maken. "Met diepe droefheid informeren wij u vandaag over het overlijden van onze zoon Len, enkele weken geleden als gevolg van een ernstige en langdurige ziekte", verklaarde de doelman van Bayern.

"De beslissing om deze informatie openbaar te maken is uiterst moeilijk voor ons, maar het is een belangrijke stap voor ons gezin om de situatie te verduidelijken", vervolgde Ulreich. "We proberen nu langzaam de weg naar het leven terug te vinden (...) We vragen het publiek en de media om begrip te tonen en onze privacy te respecteren."

Len Ulreich werd geboren in 2018, toen Sven Ulreich al voor Bayern München speelde. De Duitse doelman was een steunpilaar bij Stuttgart van 2007 tot 2015, voordat hij de betrouwbare nummer twee werd bij Bayern van 2015 tot 2020, en opnieuw van 2022 tot vandaag.

Bayern München heeft - samen met vele andere actoren in het Duitse en internationale voetbal - al een steunbetuiging aan Ulreich gegeven. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in moeilijke tijden.