📷 Trainer Mo Messoudi heeft heel goed nieuws over Beerschot

Beerschot is er niet in geslaagd de Memorial Marc Steenackers te winnen. Er werd na strafschoppen verloren van het Italiaanse Venezia.

Een 3.000-tal fans zakte af naar het Kiel voor deze wedstrijd. Hoewel het geen overwinning werd voor Beerschot, geeft het toch vertrouwen voor de competitiestart.

“Met Venezia FC troffen we een sterke tegenstander waar we ook op voorbereid waren”, vertelt coach Mo Messoudi op de website van Beerschot. De volledige persconferentie is hier te bekijken.

“Ze behielden haast alle basisspelers van de ploeg die vorig seizoen in de Serie A uitkwam. In de eerste helft hadden de Italianen een technisch overwicht. Hun eerste kans ging er meteen in. Ze domineerden verder ook nog de rest van de eerste 45 minuten.”

Beerschot met goed gevoel naar competitiestart

Het werd uiteindelijk 1-1, maar in de strafschoppen moest Beerschot het onderspit delven. Messoudi kijkt vooral vooruit naar wat nog komen moet.

De manier van spelen wordt door de groep alleszins goed opgepikt. In de voorbereiding kregen we op enkele stilstaande fases ongelukkige tegendoelpunten. Dit is duidelijk nog een werkpunt. We hebben ook meermaals tegen sterkere tegenstanders gespeeld.”

Het grote voordeel momenteel is dat er weinig geblesseerden zijn, zo voegde Messoudi er nog aan toe. Al hoopt hij wel dat er nog wat versterking komt. Een uitgebreide fotoreportage van deze wedstrijd kan je hieronder bekijken.