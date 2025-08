📷 Bertaccini komt niét alleen naar Anderlecht: ook vrouwlief kondigt haar 'WAG-transfer' aan

Adriano Bertaccini verruilt STVV voor RSC Anderlecht. Ene Marie Moreale volgt in zijn zog naar Brussel. En ook zij heeft haar transfer aangekondigd.

RSC Anderlecht betaalde een slordige vijf miljoen euro aan STVV voor Adriano Bertaccini. De aanvaller moet de Brusselse aanval van extra diepgang en snelheid voorzien.

Maar ook in de tribunes mogen de fans van Anderlecht zich verwachten aan een nieuw gezicht. Marie Moreale is namelijk even enthousiast over de transfer van haar man.

WAG

Moreale kondigde haar eigen transfer - inclusief shirts van STVV en Anderlecht inmiddels aan op Tiktok. En het moet gezegd: het valt in goede aarde bij de fans.

"Ik wil STVV bedanken voor de ontvangst en de leuke tijd die we er hebben gehad", aldus Moreale. "Nu is tijd voor een nieuw hoofdstuk."

De transfer van Bertaccini naar de Belgische recordkampioen werd afgelopen vrijdag officieel gemaakt. De aanvaller scoorde afgelopen zondag meteen zijn eerste doelpunt in paars-witte loondienst.