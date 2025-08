BREAKING: 'Ardon Jashari is een speler van AC Milan!'

Is de soap eindelijk voorbij? Volgens Sacha Tavolieri alvast wel. Club Brugge en AC Milan hebben een akkoord over de transfer van Ardon Jashari.

Enkele uren geleden stelden I Rossoneri een ultimatum. Club Brugge had tot dinsdagavond de tijd om het laatste voorstel te accepteren.

🚨🔴⚫️ EXCLUSIVE: Ardon Jashari set to become AC Milan player!



🤝 Agreement REACHED with Club Brugge.



✈️ Now it’s only about fixing the payment terms.



✍🏼 Five-year contract.



📸 @timzvisuals #mercato #JPL pic.twitter.com/FteWESdMSY