Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt jonge international met veel ervaring in huis

AA Gent heeft zojuist opnieuw een nieuwe centrale verdediger aangetrokken, de Est Maksim Paskotsi. Hij heeft al 37 caps voor het nationale team op zijn naam staan en dat op slechts 22-jarige leeftijd.

Na een trage start versnelt Gent eindelijk wat de zomertransfers betreft. De Buffalo's zijn de afgelopen dagen in actie geschoten om hun verdediging te versterken.

Na Siebe Van der Heyden en Hatim Essaouabi landt een derde centrale verdediger in de Planet Group Arena: Maksim Paskotši, die een contract heeft getekend tot juni 2029.

Nog een centrale verdediger voor Ivan Leko

De 22-jarige Est, al 37 keer uitgekomen voor zijn nationale ploeg, speelde bij Grasshoppers Zürich, waar hij het grootste deel van de afgelopen twee seizoenen een basisspeler was. Hij nam afgelopen weekend afscheid van de supporters na 90 minuten tegen FC Basel, waarbij hij ondanks de nederlaag wist te scoren.

"Grasshopper Club Zürich haalde Paskotši binnen van Tottenham Hotspur in de zomer van 2023, waar hij drie seizoenen actief was in de jeugdteams. De rechtspotige centrale verdediger trainde ook met het eerste team van de Spurs", zo verduidelijkt het statement van de Gentse club.

"Daarvoor doorliep Maksim twee jaar de jeugdopleiding van FC Flora Tallinn, een van de meest succesvolle clubs in Estland. Paskotši, met een lengte van 1.88 m, zet nu een nieuwe stap in zijn carrière bij KAA Gent."