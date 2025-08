Xavi Simons speelt het hard: 'Nederlander wil absoluut naar Chelsea en zet Leipzig met rug tegen de muur'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Xavi Simons zet RB Leipzig met de rug tegen de muur. De Nederlandse middenvelder wil naar Chelsea FC.

De zomermercato heeft er in België - lees: Brugge - voor gezorgd dat we het woord 'transferitis' al in de vingers hebben zitten. Ook RB Leipzig kan er een woordje van meespreken.

Ook Xavi Simons speelt het spel héél hard om zijn beoogde transfer te krijgen. Chelsea FC trekt aan de mouw van de 22-jarige Nederlander.

Persoonlijk akkoord met Chelsea FC

Meer zelfs: Simons heeft reeds een persoonlijk akkoord met The Blues. Op clubniveau gaan de onderhandelingen niet zo vlot. En dat is niet naar de zin van de Nederlander.

Leipzig betaalde in januari nog vijftig miljoen euro aan PSG voor Simons. Door de eerdere huur én een bonussencontructie gaat de totale kost richting tachtig miljoen euro. En dat willen de Duitsers terugzien.

RB Leipzig met de rug tegen de muur

Simons zet Leipzig ondertussen met de rug tegen de muur. Dat weten de Duitse en Engelse media. De Nederlander stuurde zijn kat naar de trainingsessies en liet weten dat hij zich niet fit genoeg acht om oefenwedstrijden te spelen.