Daar is de volgende aflevering in de soap rond Ardon Jashari

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een nieuwe dag, een nieuwe aflevering in de soap rond Ardon Jashari. De hele voetbalwereld is ondertussen aan het wachten tot de deal rond gaat komen. Want de geruchten zwengelen aan.

Het is moeilijk om in te schatten wanneer de deal nu echt zal rondkomen, maar er wordt elke dag wel iets gezegd over de zaak. En dat levert een bijzondere soapreeks op. Deze week was er zelfs al even het gerucht dat de zaak rond zou zijn, maar dat was voorbarig. Al blijft er wel goed nieuws te komen vanuit Brugge en Milaan. Voorakkoord gemaakt? Beide ploegen zijn opnieuw/nog steeds on speaking terms en zouden er wel willen uitraken om op die manier de Zwitser zijn transfer te gunnen die hij ondertussen al een paar weken vraagt. .@acmilan, accordo di massima con il @ClubBrugge per Jashari: trattativa ai dettaglihttps://t.co/L3oLOhNEgO — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2025 Volgens Gianluca di Marzio zou er al een voorakkoord zijn tussen beide ploegen en gaat er nu verder worden onderhandeld over de zaak om ook de laatste punten en komma's weg te werken. Jashari zal sowieso niet meer spelen voor Club Brugge tegen Red Bull Salzburg. De kans dat hij snel naar AC Milan zal vertrekken wordt nu steeds groter.