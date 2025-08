'Recordbrekende transfer Jashari komt nu wel héél dichtbij: medische testen gepland'

Is het dan toch in kannen en kruiken? De transfer van Ardon Jashari zit nu echt in de fase van de waarheid. En dan spreken we ook meteen van een recordtransfer voor de Belgische competitie.

Tot dusver was het record 38 miljoen euro voor een uitgaande transfer uit de Jupiler Pro League, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Doorbraak in het dossier: woensdag medische testen voor Ardon Jashari Volgens Het Nieuwsblad hebben AC Milan en Club Brugge een deal gemaakt en zouden de Italianen een basisbedrag van 36 miljoen overschrijven op de rekening van blauw-zwart, al kan dat nog oplopen tot 39 miljoen euro door een aantal bonussen. Op die manier zou dus meteen het record gebroken worden. Woensdag zouden medische testen op het programma staan in Milaan en daarna staat niets een handtekening nog in de weg. Lange soap ten einde? Na een hele lange soap lijken beide partijen elkaar dan toch ergens in het midden te hebben gevonden. Club Brugge wilde eigenlijk veertig miljoen euro, terwijl Milan oorspronkelijk niet verder wilde gaan dan 32 miljoen euro. De Zwitser is er sowieso niet meer bij voor Club Brugge tegen Red Bull Salzburg in de zeer belangrijke kwalificatiewedstrijden voor de Bruggelingen.