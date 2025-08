Ruben Van Gucht over de vele vragen: "Dan zouden ze denken dat ik een omhooggevallen vent ben, maar ..."

Ruben Van Gucht is van alle markten thuis. De radiomaker, presentator en commentator is uiteraard ook met geldzaken bezig. Daarover sprak hij onlangs met Charlotte Van Brabander in een podcast.

In de podcast Geld Taboe van Charlotte Van Brabander wordt door Bekende Vlamingen openhartig gesproken over geldzaken en dagindelingen. Ook Ruben Van Gucht was in het nieuwe seizoen te gast op de sofa.

Vele vragen

Van Gucht had het over zijn hele drukke agenda onder meer: “Hoe vaak ik vragen krijg om voor studenten een interview te doen, ik video’s moet inlezen voor mensen hun huwelijk, een vraag moet stellen voor op een quiz, …”

“Soms vergeet ik het ook wel eens hoor, maar ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Het is een straatje zonder einde, maar het is eindeloos. Eigenlijk moet ik daar vroeg of laat mee stoppen, maar dan gaan ze weer denken ‘wat een omhooggevallen vent is dat’, terwijl dat niet zo is. Het is gewoon een overvraag.”

Genieten van de job

“Ik kan enorm genieten van mijn job. Ik neem uiteraard mijn laptop mee op vakantie. Commentaar geven is voor mij werken, maar ook puur genieten natuurlijk. Ik zit in een positie waarin ik heel hard kan genieten van mijn werk.”

“Hoeveel mensen hebben de luxe om pakweg om 10 uur of om 16 uur te kunnen gaan lopen? Ik zit niet in het stramien van 9 to 5 en dergelijke. Ik geniet van de kleine dingen, het is geen geld maar het is een enorme rijkdom.”