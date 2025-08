Supporters geloven er opnieuw in: Standard bereikt absolute mijlpaal

Ondanks zeer teleurstellende sportieve resultaten de afgelopen seizoenen, blijft het publiek van Standard aanwezig. De Luikse club heeft net de kaap van 18.000 abonnees overschreden.

Als we de verhouding berekenen tussen het aantal supporters in het stadion en de sportieve resultaten van de laatste vijf jaar, presteert geen enkele club in België beter dan Standard Luik, ondanks de recente Europe Play-offs waarbij Sclessin verlaten werd door zijn fans.

Supporters blijven trouw

Ondanks het ontbreken van deelname aan de Champions Play'-offs sinds 2019 en de laatste gewonnen trofee in 2018, konden de Rouches nog steeds rekenen op meer dan 15.000 abonnees per seizoen.

Hoewel het afgelopen seizoen een lichte daling kende, met iets meer dan 16.500 verkochte abonnementen aan het einde van de campagne, maakt dit seizoen al een opleving door, vooral dankzij het terugkeren van het Luikse DNA aan het hoofd van de club.

Standard overschrijdt de grens van 18.000 abonnees

Dinsdag heeft Standard, bijna een maand voor het einde van het abonnementsseizoen, de grens van 18.000 abonnees overschreden, zo kondigde de club aan op zijn sociale media. In België doet alleen Club Brugge (24.000, uitverkocht) het aanzienlijk beter, terwijl ook RSC Anderlecht uitverkocht is, maar met een kleiner stadion en met opzettelijk enkele duizenden plaatsen beschikbaar voor losse tickets.

Standard heeft dus het doel bereikt dat door de clubleiding bij het begin werd gesteld en kan nu hoger mikken. Als stamnummer 16 het goed doet in augustus, zou het redelijkerwijs de 19.000 abonnees kunnen bereiken die voor het laatst werden geregistreerd in 2022 en 2023. De grens van 20.000 abonnees passeren zou daarentegen voor het eerst zijn sinds 2019. De campagne loopt af op 30 augustus.