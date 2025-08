Club Brugge heeft boodschap voor de rest van zijn spelers: "Ook als dat maanden duurt..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge breekt opnieuw een transferrecord. Middenvelder Ardon Jashari maakt voor een bedrag tot 39 miljoen euro de overstap naar AC Milan. Daarmee toont blauw-zwart zich opnieuw meester in het onderhandelen, ondanks hevige druk uit Italië.

De transfersoap duurde wekenlang. Italiaanse fans en media trokken massaal aan de alarmbel, omdat ze vonden dat Club Brugge Jashari "gegijzeld" hield. De Zwitser werd op sociale media zelfs afgebeeld met handboeien. Maar volgens Vandenbempt bleef Club terecht ijzig kalm: “Elke dag was er druk. Toch hield Brugge het hoofd koel", schrijft hij bij Sporza.

De deal had voor Club veel meer waarde dan enkel het prijskaartje. Het was ook een boodschap aan andere spelers. “Het was een symbooldossier”, stelt Vandenbempt. “Brugge wilde laten zien: wie hier weg wil, zal aan onze voorwaarden vertrekken. Ook als dat maanden duurt en de publieke druk groot is.”

Financiële kloof groter, sportief ook?

Op sommige momenten leken de onderhandelingen vast te zitten. “Beide partijen keken naar elkaar: wie plooit er eerst?”, aldus Vandenbempt. “Zelf dacht ik even: nu moet het toch maar rond zijn. Maar Brugge bleef jagen op dat extra miljoen, en kreeg het ook.”

Met deze recordtransfer bezit Club nu de volledige top drie van duurste uitgaande transfers in België. Gecombineerd met het Champions League-geld van vorig seizoen wordt de financiële kloof met de concurrentie almaar groter. “Toch betekent dat niet automatisch titels”, nuanceert Vandenbempt. “Kijk naar Union: een totaal ander model, en toch meedoen om de prijzen.”

De les is duidelijk: Club Brugge laat zich niet opjagen. Niet door spelers, niet door makelaars en al helemaal niet door boze supporters. Met de transfer van Jashari zette het z’n wil kracht bij — en telt het straks tientallen miljoenen euro’s extra in de clubkas.