Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

Standard is tijdens de zomermercato al zeer actief gebleken. Met Thimoté Nkada zou later deze week de elfde nieuwe speler worden aangekondigd. Maar ook voor het tweede elftal halen de Rouches de nodige versterking.

Standard wil zowel met het eerste als met het tweede elftal opnieuw stappen voorwaarts zetten. Voor de eerste ploeg haalde het de ene na de andere versterking in huis.

En nu volgt ook een nieuwe versterking voor het tweede elftal van de Luikenaars, SL16. Standard zou namelijk Simone Bonavita gaan inlijven. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri.

Bonavita is een Italiaanse middenvelder van 21. Het jeugdproduct van Inter Milaan tekent transfervrij bij Standard. Hij zet zijn handtekening onder een overeenkomst voor de komende twee seizoenen.

Geleidelijk aan integreren in eerste elftal

De Italiaan zal dus eerst ritme opdoen bij het beloftenelftal in de eerste amateurafdeling. De bedoeling zou wel zijn om hem geleidelijk aan te integreren in het eerste elftal en op termijn dus ook te laten meedraaien in de Jupiler Pro League.

SL16 kende vorig seizoen een dramatische campagne in de eerste amateurafdeling. Het seizoen ervoor degradeerde het uit het profvoetbal. Kunnen ze dit seizoen de rug rechten en de negatieve cyclus doorbreken?