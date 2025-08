Zweedse legende en icoon van Feyenoord is overleden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voormalig spits Ove Kindvall is op 82-jarige leeftijd overleden. De Zweed zal voor altijd herinnerd worden als de man die Feyenoord in 1970 de Europa Cup I bezorgde.

In de verlenging van de finale tegen Celtic scoorde Kindvall de 2-1, waarmee hij Feyenoord de allereerste Europacup van een Nederlandse club schonk. Het gebeurde in het iconische San Siro-stadion in Milaan.

Een dag later werd hij samen met zijn ploegmaats als held onthaald op de Coolsingel. Het doelpunt van Kindvall is tot op vandaag een historisch moment in het Nederlandse voetbal.

De Zweed droeg van 1966 tot 1971 het shirt van Feyenoord. In 183 officiële duels scoorde hij 147 keer en leverde hij 43 assists. Hij won met de club ook twee landstitels, de KNVB Beker en de wereldbeker voor clubteams.

Voor zijn tijd in Rotterdam speelde Kindvall in eigen land voor Norrköping, en na zijn Feyenoord-periode sloot hij zijn loopbaan af bij IFK Göteborg in 1977.

In het shirt van Zweden kwam hij tot 43 interlands. Hij nam deel aan de WK’s van 1970 en 1974, en groeide uit tot een icoon in zowel Zweden als Nederland.