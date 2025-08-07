Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen

Benito Raman zat de eerste twee speeldagen noodgedwongen in de tribune. Al is de vraag wanneer hij in het basiselftal zal staan bij KV Mechelen.

KV Mechelen opende de competitie met 4 op 6. En eigenlijk had het, zonder die late tegengoal op de openingsspeeldag, zelfs 6 op zes 6 kunnen en eigenlijk moeten zijn.

Dat gebeurde zonder Benito Raman, die nog een schorsing van vorig seizoen na een opstootje tegen Dender moest uitzetten. Hij hoopt snel te spelen, maar zal dat wel het geval zijn in een ploeg die goed bezig is?

Hoe ziet Benito Raman zijn eigen toekomst?

“Natuurlijk moet ik eerst presteren, maar met invalbeurten ben ik niet tevreden. Zo’n rol zal ik nooit aanvaarden. Ik wil elke wedstrijd starten”, is hij heel erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

En dat legt naadloos een link naar zijn toekomst bij Malinwa. Hij heeft een contract tot 2026, maar dat wordt automatisch verlengd als hij 25 wedstrijden speelt.

Aan vertrekken denkt hij niet op dit moment. “Voorlopig ben ik hier nog, maar als dit mijn laatste jaar is, moeten we bekijken wat de beste optie is voor mij én KV Mechelen.”

Van één ding is hij zeker. Als hij moet vertrekken bij KV Mechelen, dan is duidelijk waarheen. “Ofwel is Mechelen mijn laatste Belgische club, ofwel trek ik naar het buitenland.”