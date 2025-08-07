"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel?

KAA Gent heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet na een felbevochten en late zege tegen La Louvière. Ivan Leko was tevreden met de punten, maar beseft als de beste dat het seizoen nog niet écht is begonnen. En ook aan de overkant een soortgelijk verhaal.

KAA Gent heeft de voorbije week al een paar toptransfers weten te realiseren, maar die konden tegen La Louvière nog niet van waarde zijn. Ondertussen zijn er alweer een aantal spelers extra bijgekomen. Een stap in de goede richting?

"Er zijn veel spelers vertrokken en we hebben nog bijna geen nieuwe spelers kunnen inzetten. Onze competitie begint op 15 september. Tot dan moeten we ons beredderen en punten proberen pakken", aldus Ivan Leko na de match tegen La Louvière tegenover onze redactie.

En ook zijn collega Frédéric Taquin van De Wolven was formeel: "We wisten dat het tot die tijd erg moeilijk voor ons zou zijn. We hebben een klein budget, de transferperiode is voor ons lastig."

"Het is natuurlijk niet iets dat je aan de supporters wilt vertellen, maar we moeten realistisch blijven. Bij het opstellen van de kalender weet je dat je de maand augustus met weinig punten kunt eindigen."

Augustus van groot belang

Maar valt daar ook effectief wat van te zeggen? Uiteraard is voor prognoses een volledige kern nodig en er kan nog veel veranderen in augustus. Maar elk punt kan ook van belang zijn. Gent wil de Champions' Play-offs spelen moet dus komaf maken met de tegenstand.

En La Louvière wil degradatie vermijden. Dan kan elk punt van belang zijn. Kijk maar naar de bliksemstart van Dender vorig seizoen bijvoorbeeld, of die van STVV bij het prille begin van de play-offs.