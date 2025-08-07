Analyse "De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel?

"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet na een felbevochten en late zege tegen La Louvière. Ivan Leko was tevreden met de punten, maar beseft als de beste dat het seizoen nog niet écht is begonnen. En ook aan de overkant een soortgelijk verhaal.

KAA Gent heeft de voorbije week al een paar toptransfers weten te realiseren, maar die konden tegen La Louvière nog niet van waarde zijn. Ondertussen zijn er alweer een aantal spelers extra bijgekomen. Een stap in de goede richting? 

"Er zijn veel spelers vertrokken en we hebben nog bijna geen nieuwe spelers kunnen inzetten. Onze competitie begint op 15 september. Tot dan moeten we ons beredderen en punten proberen pakken", aldus Ivan Leko na de match tegen La Louvière tegenover onze redactie.

En ook zijn collega Frédéric Taquin van De Wolven was formeel: "We wisten dat het tot die tijd erg moeilijk voor ons zou zijn. We hebben een klein budget, de transferperiode is voor ons lastig."

"Het is natuurlijk niet iets dat je aan de supporters wilt vertellen, maar we moeten realistisch blijven. Bij het opstellen van de kalender weet je dat je de maand augustus met weinig punten kunt eindigen."

Augustus van groot belang

Maar valt daar ook effectief wat van te zeggen? Uiteraard is voor prognoses een volledige kern nodig en er kan nog veel veranderen in augustus. Maar elk punt kan ook van belang zijn. Gent wil de Champions' Play-offs spelen moet dus komaf maken met de tegenstand.

En La Louvière wil degradatie vermijden. Dan kan elk punt van belang zijn. Kijk maar naar de bliksemstart van Dender vorig seizoen bijvoorbeeld, of die van STVV bij het prille begin van de play-offs.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
La Louvière
Ivan Leko
Frédéric Taquin

Meer nieuws

OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

23:00
Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden" Reactie

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

22:15
1
OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

22:30
3
Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Reactie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

21:45
5
"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

21:00
2
Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

21:20
Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

21:40
2
Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

20:55
Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

21:06
6
Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

20:40
Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

20:20
Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

19:40
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

20:00
1
De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

18:40
Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

17:40
UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

18:20
18
Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne houdt zich niet in over wat we nu mogen verwachten

Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne houdt zich niet in over wat we nu mogen verwachten

18:00
Michy Batshuayi opnieuw op een kruispunt: spits wil weg en naar WK

Michy Batshuayi opnieuw op een kruispunt: spits wil weg en naar WK

17:40
OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom

OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom

17:31
7
Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam

Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam

17:00
1
Club Brugge heeft boodschap voor de rest van zijn spelers: "Ook als dat maanden duurt..."

Club Brugge heeft boodschap voor de rest van zijn spelers: "Ook als dat maanden duurt..."

17:20
Kevin De Bruyne voelt zich snel thuis bij Napoli: "Geen koning, gewoon voetballer"

Kevin De Bruyne voelt zich snel thuis bij Napoli: "Geen koning, gewoon voetballer"

16:30
1
OHL wil nieuwe flankaanvaller halen bij Serie A-club

OHL wil nieuwe flankaanvaller halen bij Serie A-club

15:50
Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

15:30
18-jarige broer van voormalig Anderlecht-talent verlaat Neerpede voor... Portugal

18-jarige broer van voormalig Anderlecht-talent verlaat Neerpede voor... Portugal

15:00
1
Veel ervaring binnengehaald, maar volstaat dat voor Olympic Charleroi om zich te handhaven in de Challenger Pro League?

Veel ervaring binnengehaald, maar volstaat dat voor Olympic Charleroi om zich te handhaven in de Challenger Pro League?

14:45
Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn

Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn

14:30
8
Francs Borains toont ambitie en plukt middenvelder weg uit de Jupiler Pro League

Francs Borains toont ambitie en plukt middenvelder weg uit de Jupiler Pro League

14:15
1
Zweedse legende en icoon van Feyenoord is overleden

Zweedse legende en icoon van Feyenoord is overleden

14:00
Anderlecht kondigt volgende transfer aan: "Blij om thuis te zijn"

Anderlecht kondigt volgende transfer aan: "Blij om thuis te zijn"

13:51
1
Patrick Goots komt met transferadvies voor doelman Nick Shinton

Patrick Goots komt met transferadvies voor doelman Nick Shinton

13:30
Jammer voor Standard: de sleutelrol gespeeld door Eden Hazard in het Axel Witsel dossier

Jammer voor Standard: de sleutelrol gespeeld door Eden Hazard in het Axel Witsel dossier

13:00
4
Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

12:40
26
Aderlating voor RWDM Brussels: Sterkhouder kiest voor Russisch avontuur

Aderlating voor RWDM Brussels: Sterkhouder kiest voor Russisch avontuur

12:50
📷 'Union SG ziet versterking voor het middenveld in speler uit derde klasse'

📷 'Union SG ziet versterking voor het middenveld in speler uit derde klasse'

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Club Brugge Club Brugge
Westerlo Westerlo 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-0 La Louvière La Louvière
KRC Genk KRC Genk 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-0 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 1-1 STVV STVV

Nieuwste reacties

pief pief over Red Bull Salzburg - Club Brugge: 0-1 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over "De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel? André Coenen André Coenen over FIFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen André Coenen André Coenen over Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam Nelvafrel Nelvafrel over Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn Nelvafrel Nelvafrel over "Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten? Nelvafrel Nelvafrel over Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Nelvafrel Nelvafrel over OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken Nelvafrel Nelvafrel over OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom SeniorClub SeniorClub over 'Westerlo heeft versterking voor de verdediging beet' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved