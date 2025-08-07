De jongste basisspeler in de Jupiler Pro League maakt indruk: Ajax afwijzen was een goeie zaak

Wat een blitzontwikkeling bij KV Mechelen. Moncef Zekri was vorig seizoen nog een belofte bij de U18, nu is hij op zijn 16de al basisspeler in de Jupiler Pro League. En dat doet hij met opvallend veel maturiteit. Mechelen ziet een parel glanzen waar Ajax en Leverkusen al met dollartekens naar keken.

Het is snel gegaan, heel snel. Zekri werd vorig seizoen pas na Nieuwjaar doorgeschoven naar Jong KV, speelde zich in de kijker op de Africa Cup U17 met Marokko – die hij prompt won – en kreeg nadien z’n kans bij de A-kern.

En die greep hij met beide handen. Vandaag is hij niet alleen basisspeler bij KV Mechelen, maar ook de jongste basisspeler in de hele competitie.

Nog groeiend

Geen toeval, want Zekri heeft het allemaal: loopvermogen, drang naar voren, techniek, en een gezonde portie agressiviteit. Op de linkerflank is hij een moderne wingback pur sang. Hij gaat zonder schroom het duel aan, duikt op in de zestien én heeft een versnelling in huis waarmee hij tegenstanders dol draait.

Trainer Fred Vanderbiest is een tevreden man. In een zomer waarin Mechelen afscheid moest nemen van linksback Foulon, bracht Zekri zichzelf spontaan in poleposition. Geen tijdelijke oplossing, maar een structurele keuze. “Hij doet het uitstekend en groeit elke week”, klinkt het intern.

Staat goeie kop op

Dat de grote clubs op de loer lagen, was logisch. Ajax, Leverkusen en co zagen de beelden van zijn sterke prestaties in Marokko. Maar Mechelen speelde het slim. Met een profcontract, een duidelijk traject en vooral speeltijd wist het de verleiding van een vroeg vertrek te counteren. En Zekri? Die kiest bewust voor een omgeving waar hij zich rustig kan ontwikkelen.

KV Mechelen bevestigt zo opnieuw zijn reputatie als opleidingsclub. Terwijl elders jonge spelers verdrinken in de druk, krijgt Zekri het vertrouwen én de minuten. De toekomst? Die ziet er veelbelovend uit. Maar voorlopig blijft hij gewoon elke zondag opduiken op de linkerflank van het AFAS Stadion. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.