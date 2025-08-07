'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

De beoogde transfer van Ibe Hautekiet van Standard naar KAA Gent lijkt voorlopig niet door te gaan. Volgens Transferfeed is het gevraagde bedrag te hoog voor de Buffalo's, waardoor verdere onderhandelingen zijn stilgelegd.

Standard heeft een duidelijke vraagprijs gecommuniceerd voor Ibe Hautekiet: een bedrag tussen de 2,5 en 3 miljoen euro. Hoewel KAA Gent interesse toonde in de centrale verdediger, blijkt deze financiële eis momenteel een struikelblok , zo meldt Transferfeed.

De Buffalo’s zouden eerst spelers moeten verkopen alvorens een concreet bod te kunnen uitbrengen. De situatie is extra gevoelig gezien de connectie tussen Hautekiet en Ivan Leko, die recent de overstap maakte van Standard naar Gent.

Leko zou de verdediger graag meenemen naar zijn nieuwe club, maar de huidige financiële ruimte laat dat niet toe. De transferplannen zijn daardoor in een impasse beland.

Blijft Ibe Hautekiet bij Standard?

Hautekiet kende een opvallend seizoen bij Standard. Na een periode met beperkte speeltijd groeide hij onder Leko uit tot een vaste waarde in de defensie. Zijn prestaties hebben niet alleen de aandacht van Gent getrokken, maar ook van buitenlandse clubs zoals PAOK Saloniki.

De 23-jarige verdediger kwam afgelopen seizoen 35 keer in actie. Voor Ibe Hautekiet betekent het voorlopig dat hij bij Standard blijft. De club lijkt niet bereid om zijn vraagprijs te verlagen en de speler zelf heeft nog geen uitsluitsel gegeven over zijn voorkeur.