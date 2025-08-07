Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Club Brugge pakte woensdag een belangrijke overwinning tegen Salzburg. Al was het geen topwedstrijd van blauwzwart.

Gedaan wat het moest doen. Club Brugge komt met een overwinning terug in de voorrondes van de Champions League. Een deugddoende zege, maar zeker geen topprestatie.

Vooral nieuwkomer Ludovit Reis had het moeilijk, zo liet analist Marc Degryse na de wedstrijd weten in de studio’s van VTM over de prestatie van blauwzwart.

Ludovit Reis heeft tijd nodig bij Club Brugge

“Reis was niet overtuigend”, aldus Degryse. “Ik had de indruk dat het te rap ging. Hij had te veel tijd nodig om oplossingen te vinden. Zijn handelingssnelheid en controles moeten beter.”

In de 75 minuten die Reis speelde leed hij 15 keer balverlies. Toch is de analist duidelijk. Er is nog tijd om een ferme stap voorwaarts te zetten voor de aanwinst.

“Je moet een nieuwe speler tijd geven. Hij komt van Hamburg in de tweede Bundesliga. Reis moet zich aanpassen aan het tempo en zijn ploegmaats. In de voorbereiding tegen Rangers toonde hij met een knappe goal toch dat hij iets kan.”