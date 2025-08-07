Totale ommekeer: RWDM-verdediger dan toch niet naar Rusland, maar naar Portugal!

Totale ommekeer: RWDM-verdediger dan toch niet naar Rusland, maar naar Portugal!
Foto: © photonews
Word fan van RWDM Brussels! 44

Terwijl er woensdag nog sprake was van een definitieve transfer richting Rusland, zou RWDM-verdediger David Sousa in laatste instantie toch nog een andere keuze hebben gemaakt. De Braziliaan lijkt uiteindelijk op weg naar Portugal.

David Sousa was afgelopen seizoen één van de steunpilaren bij RWDM Brussels, dat op een haar na de promotie richting de Jupiler Pro League miste. Hij staat op het punt de club te verlaten.

Op woensdag leek een overstap naar het Russische Sotsji in kannen en kruiken, maar in laatste instantie zou de verdediger dan toch zijn kar hebben gekeerd en voor een andere uitdaging hebben gekozen.

Geen Rusland voor Sousa, maar Portugal

Volgens Julien Denoël, journalist bij Sudpresse, zou Sousa nu gekozen hebben voor een overstap richting Casa Pia, een Portugese eersteklasser. Het zou aanvankelijk gaan om een uitleenbeurt waarbij de Portugezen ook een optie tot aankoop zouden hebben.

Net als Sotchi en in tegenstelling tot RWDM is Casa Pia dus actief op het hoogste niveau. Finaal lijkt het op vele vlakken een meer logische en betere keuze om in Portugal te gaan voetballen dan in Rusland.

Officieel is de transfer nog niet, dus we behouden toch een zekere voorzichtigheid. Maar het slot op de deur van de Brusselse tweedeklasser lijkt nu dan toch op weg naar de Portugese Liga Portugal. Een flinke aderlating voor Frédéric Frans en de zijnen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels
David Sousa Albino

Meer nieuws

Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

18:40
Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

18:20
Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

17:40
1
Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

17:20
Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

17:00
Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

16:30
7
Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

15:00
1
Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels

Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels

10:50
4
OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

15:30
OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

14:41
2
De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen Analyse

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

14:40
2
Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

14:20
9
Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

13:50
1
Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

14:00
OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

12:20
Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

13:00
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

12:40
Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

12:30
8
Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

12:20
Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

12:00
3
Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

11:00
2
Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

11:40
8
Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

11:30
🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

11:20
2
Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

11:10
1
LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

10:15
Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

10:30
4
"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

10:00
8
Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

09:50
'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

09:30
📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

09:00
Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

08:40
11
'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

08:20
22
Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

08:00
2
Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 08/08 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 08/08 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 09/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 09/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 09/08 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 09/08 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 09/08 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Afscheid is nu wel erg dichtbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden See you Essevee See you Essevee over Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin" FCB vo altijd FCB vo altijd over Red Bull Salzburg - Club Brugge: 0-1 snuffel snuffel over Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal Blackadder Blackadder over OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg Blackadder Blackadder over Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal Nelvafrel Nelvafrel over Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League JaKu JaKu over De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen Swakken Swakken over Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved