Totale ommekeer: RWDM-verdediger dan toch niet naar Rusland, maar naar Portugal!

Terwijl er woensdag nog sprake was van een definitieve transfer richting Rusland, zou RWDM-verdediger David Sousa in laatste instantie toch nog een andere keuze hebben gemaakt. De Braziliaan lijkt uiteindelijk op weg naar Portugal.

David Sousa was afgelopen seizoen één van de steunpilaren bij RWDM Brussels, dat op een haar na de promotie richting de Jupiler Pro League miste. Hij staat op het punt de club te verlaten.

Op woensdag leek een overstap naar het Russische Sotsji in kannen en kruiken, maar in laatste instantie zou de verdediger dan toch zijn kar hebben gekeerd en voor een andere uitdaging hebben gekozen.

Geen Rusland voor Sousa, maar Portugal

Volgens Julien Denoël, journalist bij Sudpresse, zou Sousa nu gekozen hebben voor een overstap richting Casa Pia, een Portugese eersteklasser. Het zou aanvankelijk gaan om een uitleenbeurt waarbij de Portugezen ook een optie tot aankoop zouden hebben.

Net als Sotchi en in tegenstelling tot RWDM is Casa Pia dus actief op het hoogste niveau. Finaal lijkt het op vele vlakken een meer logische en betere keuze om in Portugal te gaan voetballen dan in Rusland.

Officieel is de transfer nog niet, dus we behouden toch een zekere voorzichtigheid. Maar het slot op de deur van de Brusselse tweedeklasser lijkt nu dan toch op weg naar de Portugese Liga Portugal. Een flinke aderlating voor Frédéric Frans en de zijnen.