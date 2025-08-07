Vanhaezebrouck is duidelijk welke vertrekker Club Brugge het meest mist: "Niemand van dat niveau"

Club Brugge pakte de overwinning in Salzburg. Toch bleef Hein Vanhaezebrouck stevig op zijn honger zitten.

Club Brugge opende de voorronde van de Champions League met een 0-1-overwinning op bezoek bij Salzburg. Een gevleide overwinning, want blauwzwart had het niet onder de markt.

Het is duidelijk dat Club Brugge de vertrokken spelers mist. En dat gaat volgens Hein Vanhaezebrouck niet enkel over Ardon Jashari.

“Iedereen heeft het over Jashari maar ik wil het over het gemis van De Cuyper hebben. Die was zeker zo belangrijk”, vertelt de analist in Het Nieuwsblad.

Club Brugge zal De Cuyper hard missen

De Cuyper zorgde volgens Vanhaezebrouck voor veel creativiteit en was sterk op vrije trappen. Ook in combinatie met Vanaken en Jashari deed De Cuyper het heel erg goed.

“Defensief was het misschien niet altijd even goed, daar kan Meijer mogelijk beter in worden, maar ik zag in Salzburg niemand die het niveau van De Cuyper haalde. Ze gaan Jashari missen maar De Cuyper ook”, besluit Vanhaezebrouck.