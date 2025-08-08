🎥 Beerschot zorgt voor ongelofelijke ontknoping op Seraing, ook Jong KAA Gent in actie

De Challenger Pro League is vandaag van start gegaan. Er stonden meteen twee wedstrijden op het programma.

De eerste partij was er eentje tussen Olympic Charleroi en Jong KAA Gent. De Buffalo’s kwamen nog voor het kwartier op voorsprong via El Hadji Seck.

Nog voor het rust signaal kon Abubakar Abdullahi de score verdubbelen voor de beloftenploeg van KAA Gent, waardoor de wedstrijd meteen in zijn definitieve plooi lag. In de 68ste minuut zorgde Seck voor de 0-3. Ion milderde op de stip naar 1-3. Buggea dikte aan tot 1-4.

De affiche van deze avond was echter het duel tussen Seraing en Beerschot. Een duel dat beide ploegen meteen moesten winnen als ze hun ambities kracht wilden bijzetten.

Vlotte zege voor Jong KAA Gent in Challenger Pro League

Het balbezit in de eerste helft was duidelijk voor Beerschot, na een snelle start van Seraing. In de 33ste minuut claimden de bezoekers een strafschop wanneer Khetir neergehaald werd.

In de 58ste minuut pakte Thiago Paulo Da Silva van Seraing zijn tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg met zijn tienen verder moest. Dat verhinderde Solheid enkele minuten later echter niet Seraing op voorsprong te zetten.

Beerschot bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar het leek vaak niet meer dan enkele wanhoopspogingen. Tot minuut 88. Nieuwkomer Bas Van Den Eynden bezorgde Beerschot de gelijkmaker.

En de match was duidelijk nog niet gespeeld. Seraing moest het val tot op de bodem legen. Beerschot ging met de drie punten lopen, na een doelpunt van Brahic.