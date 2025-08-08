Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"
Romelu Lukaku heeft gesproken bij La Gazzetta dello Sport. De Belgische speler heeft een rustige zomer beleefd, wat hij de laatste jaren niet meer gewend was.

Deze zomer was er geen sprake van vertrek. Geen enkel gerucht deed de ronde in de pers en de toekomst van Romelu Lukaku voor dit seizoen is bekend: hij zal bij Napoli blijven. "Het was 'Peace and love'! Ik hoefde niet op een telefoontje van mijn makelaar te wachten. Ik heb gewoon genoten van mijn familie en naar de toernooien van mijn zoon bij Anderlecht gekeken", legt de Rode Duivel uit.

Big Rom heeft de kritiek weggevaagd met zijn succesvolle seizoen 2024-2025 bij Napoli. De Belgische speler werd kampioen van Italië met zijn club. "Ik was boos, omdat iedereen me al had afgeschreven. Mensen twijfelden aan mij. Dus het was een fantastisch gevoel om de titel te winnen met het beslissende doelpunt."

Hij heeft de druk laten varen, wat hem enorm goed heeft gedaan: "Daarom heb ik gehuild. Er viel een enorm gewicht van mijn schouders. Een keer de titel winnen kan gebeuren. Maar twee keer, dat is wanneer je laat zien dat je een echte winnaar bent."

Lukaku x De Bruyne

Romelu Lukaku zal spelen naast een andere topspeler die hij al heel lang kent. Dat is natuurlijk Kevin De Bruyne, die deze zomer naar Italië is gekomen. De voormalige Mauve legt uit dat hij hem nauwelijks heeft beïnvloed in zijn carrièrekeuze: "Heel weinig. Slechts twee gesprekken, heel eenvoudig. Ik heb hem uitgelegd wat het betekent om hier te spelen, dat we een team zijn dat wil groeien en haar positie wil bevestigen voor volgend jaar. Het zal een grote uitdaging zijn, maar hij houdt van uitdagingen."

De Belgische speler speelt momenteel onder leiding van Antonio Conte, net als toen hij de Scudetto won met Inter. "We hebben dezelfde mentaliteit: door hard te werken, bereik je vooruitgang. Hij heeft een visie op voetbal die past bij mijn kenmerken. Onze relatie heeft altijd gewerkt, omdat hij me elke dag motiveert om het beste na te streven. [...] Hij heeft mijn carrière gevormd, net als Roberto Martinez in België, Ronald Koeman bij Everton en Ariel Jacobs bij Anderlecht. Zij hebben mijn leven veranderd."

Romelu Lukaku heeft ook zijn idolen in de sport genoemd: "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic zijn uitstekend, maar mijn rolmodel is Karim Benzema, die op 32-jarige leeftijd de Ballon d'Or heeft gewonnen. Je moet met de juiste mentaliteit naar de toekomst kijken. LeBron James zegt dat ook."

