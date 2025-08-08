Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

Drie maanden geleden stelde RWDM Brussels Olivier Mottar aan als security manager. Sinds afgelopen donderdag is die samenwerking echter alweer ten einde gekomen.

Olivier Mottar was een voormalige supporter die bekend stond om zijn hooliganverleden en als leider van de MCF supportersgroep. In totaal kreeg hij een stadionverbod van ongeveer vijftien jaar opgelegd.

Zijn komst naar de club werd echter gesteund. Verschillende invloedrijke figuren waren voorstander van zijn komst, dus hij kon een contract ondertekenen dat hem verbond aan de ploeg uit Molenbeek.

De beslissing om een einde te maken aan deze samenwerking werd genomen 'in onderling overleg', aldus Maxime Vossen, CEO van het team. Dit werd 'in goede verstandhouding' besloten, voegt hij eraan toe.

Er vond overleg plaats met alle betrokken partijen alvorens tot deze beslissing te komen. Een nogal verrassende beslissing!

Deze zaak herinnert eraan dat alles erg snel kan veranderen in een voetbalclub. Net gearriveerd, kan een avontuur al snel ten einde komen.