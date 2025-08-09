Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanakan van 1B"

Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanakan van 1B"

Talenten, temperamenten en veel titelpretendenten: de Challenger Pro League belooft dit jaar opnieuw een boeiend spektakel te worden. Dit weekend gaat de competitie van start en commentator Jeroen Roppe werpt alvast een blik op de spelers die het komende seizoen kleur zullen geven aan 1B.

In de Challenger Pro League lopen er toch enkele namen rond die iedereen kent en waar je niet omheen kan. De meest opvallende naam is volgens Roppe zonder twijfel Radja Nainggolan.

“Ook op zijn 37e is hij nog altijd het fenomeen van de Challenger Pro League. Hij was vorig seizoen de dirigent van de onwaarschijnlijke reeks die Lokeren in de terugronde neerzette. Hij nam de ploeg toen echt op sleeptouw", zegt hij bij Sporza.

Maar Nainggolan is niet de enige die het verschil kan maken. Roppe tipt ook Lucas Schoofs van Lommel als een speler om in de gaten te houden. “Hij is voor mij de Hans Vanaken van 1B: beslissend, spelintelligent en met een geweldig inzicht. Zo’n speler tilt zijn hele ploeg naar een hoger niveau.”

Met zulke ervaren leiders en creatieve spelmakers lijkt het nieuwe seizoen alle ingrediënten te hebben voor spannende titelstrijd en verrassende wendingen. De mix van jonge talenten en doorwinterde toppers maakt de competitie onvoorspelbaar.

Voor Roppe lijkt er ook een verrassing te kunnen zijn. Voor hem is Lommel immers één van de titelkandidaten. "Ze hebben al jaren de ploeg met de hoogste marktwaarde, maar de voorbije jaren lag de klemtoon te vaak op het opleiden van talent. Ik merk dat ze nu, door het gericht aantrekken van Belgische spelers, echt wel hoger kunnen mikken dan de afgelopen jaren."

