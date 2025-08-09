CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Stijn Stijnen heeft het weer geklaard met zijn beproefde recept. Lokeren-Temse heeft op de eerste speeldag in de Challenger Pro League dus geen revanche kunnen nemen. Bij RWDM hebben ze de zege op de openingsspeeldag laten liggen.

Patro Eisden - Lokeren-Temse 2-1

Vorig seizoen schakelde Patro Lokeren-Temse uit in de Promotion Play-offs, terwijl Lokeren meestal het overzicht had. Het is bekend dat Stijnen gerust de bal aan de tegenstander wil laten. Hij flikt het opnieuw: zijn ploeg wint met 2-1 ondanks minder dan 30% balbezit. De uitsluiting van bezoeker Boere zal mogelijk ook bijdragen aan enige Lokerse frustratie. Rousseau maakte beide doelpunten voor Patro.

RWDM - Lommel 3-3

RWDM heeft voor Frédéric Frans als nieuwe trainer gekozen, in de hoop om met hem weer een gooi naar promotie te kunnen doen. Na 50 minuten leidde de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek met 2-0, maar vijf minuten later maakte Lommel al 2-2. RWDM klom nog een keer op voorsprong. De thuisploeg gaf het echter nog een keer weg: Banguera lukte de 3-3 in de 91ste minuut.

Lierse K. - SK. Beveren 0-2

Twee traditieclubs keken elkaar in Lier in de ogen. Met de rust in zicht maakte Kurt Abrahams de 0-1 voor Beveren. De Leeuwen hebben het blijkbaar al onder de knie om aan het einde van een helft toe te slaan. Najim deed dit immers in de tweede helft, waardoor Beveren met de drie punten naar huis kon. 

Eupen - Club Luik 2-0

Eupen is voor eigen publiek met een overwinning aan het nieuwe seizoen begonnen. Dankzij het 20-jarige talent Caliskan openden de Panda's de score. Nuhu verdubbelde de score twintig minuten voor affluiten, Luik kon de nederlaag niet meer afwenden. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
Eupen
Stijn Stijnen

Meer nieuws

Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanaken van 1B"

Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanaken van 1B"

15:30
1
Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

23:00
Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

22:41
Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

22:30
1
Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

21:30
Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

21:40
5
KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen Reactie

KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen

21:13
'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

21:10
Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

21:20
Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

21:00
Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

20:12
Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

20:30
3
Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

20:00
1
🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder Reactie

🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder

19:15
🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

19:30
5
Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers Reactie

Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers

18:45
5
Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

18:45
RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

19:00
4
Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

18:03
Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

18:30
Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

17:59
Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

18:00
1
Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

17:30
Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

17:00
1
Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

16:15
1
Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

16:30
Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

16:00
Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

15:15
1
Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

15:00
Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

14:30
1
De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

14:00
Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

13:30
7
Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

13:15
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

13:00
Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

12:15
KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

12:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-2 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 2-0 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over KAA Gent - Union SG: 2-3 SeniorClub SeniorClub over RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring" Swakke25 Swakke25 over Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is" DKMA DKMA over Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken" Charly77 Charly77 over Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt" SeniorClub SeniorClub over Club Brugge - Cercle Brugge: 2-0 SeniorClub SeniorClub over Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers SeniorClub SeniorClub over Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is" Stefaan88 Stefaan88 over Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen Agnostic front Agnostic front over Westerlo - KV Mechelen: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved