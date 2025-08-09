CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

Stijn Stijnen heeft het weer geklaard met zijn beproefde recept. Lokeren-Temse heeft op de eerste speeldag in de Challenger Pro League dus geen revanche kunnen nemen. Bij RWDM hebben ze de zege op de openingsspeeldag laten liggen.

Patro Eisden - Lokeren-Temse 2-1

Vorig seizoen schakelde Patro Lokeren-Temse uit in de Promotion Play-offs, terwijl Lokeren meestal het overzicht had. Het is bekend dat Stijnen gerust de bal aan de tegenstander wil laten. Hij flikt het opnieuw: zijn ploeg wint met 2-1 ondanks minder dan 30% balbezit. De uitsluiting van bezoeker Boere zal mogelijk ook bijdragen aan enige Lokerse frustratie. Rousseau maakte beide doelpunten voor Patro.

RWDM - Lommel 3-3

RWDM heeft voor Frédéric Frans als nieuwe trainer gekozen, in de hoop om met hem weer een gooi naar promotie te kunnen doen. Na 50 minuten leidde de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek met 2-0, maar vijf minuten later maakte Lommel al 2-2. RWDM klom nog een keer op voorsprong. De thuisploeg gaf het echter nog een keer weg: Banguera lukte de 3-3 in de 91ste minuut.

Lierse K. - SK. Beveren 0-2

Twee traditieclubs keken elkaar in Lier in de ogen. Met de rust in zicht maakte Kurt Abrahams de 0-1 voor Beveren. De Leeuwen hebben het blijkbaar al onder de knie om aan het einde van een helft toe te slaan. Najim deed dit immers in de tweede helft, waardoor Beveren met de drie punten naar huis kon.

Eupen - Club Luik 2-0

Eupen is voor eigen publiek met een overwinning aan het nieuwe seizoen begonnen. Dankzij het 20-jarige talent Caliskan openden de Panda's de score. Nuhu verdubbelde de score twintig minuten voor affluiten, Luik kon de nederlaag niet meer afwenden.