Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

KV Kortrijk is zijn seizoen in de Challenger Pro League begonnen met een knappe overwinning tegen de RSCA Futures. En zo zijn beide degradanten meteen goed vertrokken als het gaat over het puntengewin.

Vrijdagavond had Beerschot meer dan de nodige moeite gehad met Seraing, een dagje later had KV Kortrijk had iets makkelijker om de RSCA Futures te kloppen.

Vroege achterstand

De Futures spelen ook dit seizoen in Deinze en dus was het voor de bezoekers minder ver reizen dan voor de thuisploeg. De troepen van Michiel Jonckheere wilden zich meteen laten zien, maar kwamen wel op achterstand. Op het kwartier kopte Ibrahim Kanaté een corner aan de tweede paal binnen.

Daarna was het lang wachten voor Kortrijk echt uit de startblokken schoot, maar na een strafschopfout vlak voor rust werd het via Ambrose alsnog 1-1.

Ambrose held van de avond

Meteen na de pauze gingen De Kerels verder op dat elan. Eerst was er Jellert van Landschoot op aangeven van Thierry Ambrose en in minuut 50 besliste de spits eigenhandig de wedstrijd.

Met twee goals en een assist heeft Ambrose meteen zijn visitekaartje gegeven aan de Challenger Pro League. Zeker die laatste twee doelpunten mochten er ook zeker en vast zijn en zo heeft Kortrijk meteen een goede zaak gedaan in het klassement.