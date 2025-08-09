Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk is zijn seizoen in de Challenger Pro League begonnen met een knappe overwinning tegen de RSCA Futures. En zo zijn beide degradanten meteen goed vertrokken als het gaat over het puntengewin.

Vrijdagavond had Beerschot meer dan de nodige moeite gehad met Seraing, een dagje later had KV Kortrijk had iets makkelijker om de RSCA Futures te kloppen.

Vroege achterstand

De Futures spelen ook dit seizoen in Deinze en dus was het voor de bezoekers minder ver reizen dan voor de thuisploeg. De troepen van Michiel Jonckheere wilden zich meteen laten zien, maar kwamen wel op achterstand. Op het kwartier kopte Ibrahim Kanaté een corner aan de tweede paal binnen.

Daarna was het lang wachten voor Kortrijk echt uit de startblokken schoot, maar na een strafschopfout vlak voor rust werd het via Ambrose alsnog 1-1.

Ambrose held van de avond

Meteen na de pauze gingen De Kerels verder op dat elan. Eerst was er Jellert van Landschoot op aangeven van Thierry Ambrose en in minuut 50 besliste de spits eigenhandig de wedstrijd.

Met twee goals en een assist heeft Ambrose meteen zijn visitekaartje gegeven aan de Challenger Pro League. Zeker die laatste twee doelpunten mochten er ook zeker en vast zijn en zo heeft Kortrijk meteen een goede zaak gedaan in het klassement. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
RSCA Futures
Thierry Ambrose

Meer nieuws

LIVE: Gent - Union SG, de opstellingen Live

LIVE: Gent - Union SG, de opstellingen

20:15
Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

20:12
Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

20:00
🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

19:30
4
🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder Reactie

🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder

19:15
Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers Reactie

Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers

18:45
2
Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

18:45
RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

19:00
2
Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

18:30
Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

16:00
Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

17:59
Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

18:00
1
Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

17:30
Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

17:00
1
Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

16:15
1
Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

16:30
Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanaken van 1B"

Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanaken van 1B"

15:30
1
Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

15:15
1
Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

15:00
Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

14:30
1
De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

14:00
Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

13:30
6
Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

13:15
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

13:00
Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

12:15
KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

12:20
4
Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

12:00
9
Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden"

Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden"

08/08
1
Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

11:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

10:30
Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

10:45
Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

11:00
Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

10:30
4
Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

10:30
1
"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

09:30
1
LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?

LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?

09:45

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-0 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-0 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 0-0 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over 🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Cercle Brugge: 2-0 Demogorgon Demogorgon over Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven We Are The Racingboys We Are The Racingboys over RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring" Noobjectivepress Noobjectivepress over Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers YoniVL YoniVL over Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn Dirk1897 Dirk1897 over Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen King of Highbury King of Highbury over Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Antwerp heeft nieuwe verdediger op het oog: vraagprijs 6 miljoen euro' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved