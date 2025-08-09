Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden
Foto: © photonews
Zinho Vanheusden kampte jarenlang met zware blessures. Na zijn vertrek bij Inter Milan trekt hij nu definitief naar Marbella, in de Spaanse derde klasse. Johan Boskamp hoopt dat Vanheusden daar eindelijk blessurevrij kan genieten.

Zinho Vanheusden heeft in zijn carrière al heel wat pech gehad. De verdediger, met veel talent, heeft enorme last gehad van blessures. Hij verliet Inter Milan deze zomer.

Vanheusden gaat nu een opvallend avontuur in Spanje aan: na zijn uitleenbeurt aan KV Mechelen trekt hij nu definitief naar Marbella. Een club uit de Spaanse derde klasse.

"Ik heb er alle begrip voor", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Het tempo en de intensiteit liggen op dat niveau een stuk lager, wat hem de kans geeft om rustig op te bouwen."

"Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij nu eens gespaard blijft van al die rotblessures", gaat Boskamp verder. "Wat die jongen de laatste vijf jaar allemaal al heeft meegemaakt, dat wens je geen enkele voetballer toe."

"Doodzonde, want hij was echt een ontzettend goeie verdediger. Laat hem nu in de eerste plaats maar weer plezier vinden in het spelletje. Er zijn ergere plekken om dat te doen dan in Marbella. Maar laat ons vooral hopen dat zijn lichaam hem niet opnieuw in de steek laat", besluit de Nederlander.

