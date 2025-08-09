Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

Hein Vanhaezebrouck verzorgde het commentaar bij de tweede thuiswedstrijd van zijn ex-club Gent. Hij geraakte weer eens onder de indruk van Davy Roef.

Die twee hebben uiteraard nog samengewerkt toen Vanhaezebrouck als trainer aan de slag was bij de Buffalo's. In die periode viel op dat Vanhaezebrouck het best wel had voor Roef. Die heeft de laatste jaren dan ook zijn waarde voor Gent wel bewezen. Zelfs als hij al eens een foutje maakte, dan zou Vanhaezebrouck eerder zalven dan slaan.

Vanhaezebrouck opperde zelfs eens dat voormalig bondscoach Domenico Tedesco Roef moest meenemen naar het EK, omdat de doelman zich ontpopt had tot penaltyspecialist en zo wel eens het verschil kon maken in een strafschoppenreeks. In de wedstrijd van zaterdagavond tegen landskampioen Union moest Roef ook al vroeg in actie komen.

Davy Roef drie keer in actie in één fase

Een botsend schot van Rodriguez kon Roef eerst maar met enige moeite stoppen, maar zijn twee volgende reflexen bij pogingen van Florucz en Niang waren uitstekend. "Daar zat blijkbaar een heel vervelende bots in", verwijst Vanhaezebrouck bij DAZN naar dat oorspronkelijke schot. Dat zijn voor een doelman altijd verraderlijke ballen.

🧤² | Davy Roef maakt zijn eigen foutje meteen weer goed. 😯 #GNTUSG



Bekijk de #JPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/adnuhygFl5 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 9, 2025

De ex-trainer van Gent wil vooral de volgende reddingen benadrukken. "De reactie van Davy Roef is twee keer heel goed", onderstreept Vanhaezebrouck vooral het positieve. Misschien heeft hun band van weleer daar ook wat mee te maken, maar Vanhaezebrouck heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat dit een paar fraaie reddingen waren.

Vanhaezebrouck weet hoe snel perceptie kan veranderen

Vanhaezebrouck erkent wel dat Roef met de vinger gewezen ging worden als die bal in de herneming was binnengegaan. "Inderdaad, als Florucz hem binnentikt, dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is van Roef."