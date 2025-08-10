DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

Voetbalfans reageren op sociale media op de zwakke beeldkwaliteit van DAZN. Dat is vooral een feit bij de wedstrijden uit de Challenger Pro League.

Dit weekend ging de Challenger Pro League van start. Wie de wedstrijden wil volgen kan daarvoor momenteel enkel terecht op de app van DAZN. Enkel zij beschikken over uitzendrechten op dit moment.

Maar op sociale media duiken heel wat reacties op van fans die de beeldkwaliteit van de uitgezonden wedstrijden beneden alle peil vinden. En daar blijft het niet bij. Er zouden ook haperingen in het beeld zitten.

De wedstrijden met problemen zijn niet de matchen waar DAZN zelf voor beelden zorgt. Het ging bijvoorbeeld om Lierse-Beveren en Patro Eisden-Lokeren, waar geautomatiseerde camera’s van de Pro League voor de beelden maken.

Klachten over beeldkwaliteit DAZN

“De kwaliteit van de beelden met de geautomatiseerde camera’s was gewoon onvoldoende”, zegt Jan Mosselmans, COO van DAZN, aan Het Laatste Nieuws. “Bij de wedstrijden die met gewone, bemande camera’s werden gecapteerd, waren er geen problemen.”

Er werd zaterdag overleg gepleegd met de Pro League om de kwaliteit te verhogen. Dinsdag zitten beide partijen nog eens samen om een oplossing voor het probleem te vinden.

Eerst was er door DAZN gesteld dat het niet alle wedstrijden uit de Challenger Pro League ging brengen, maar na protest van de fans werd dat wel gedaan, zij het wel met de automatische camera’s van de Pro League.