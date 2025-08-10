📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

Udinese heeft Axel Witsel een ultimatum gesteld. Als er niet snel een akkoord wordt bereikt, zou de Belgische speler wellicht niet bij de Italiaanse club kunnen aansluiten.

Eind mei werd Axel Witsel genoemd als mogelijke versterking bij Standard Luik. Een terugkeer naar zijn opleidingsclub leek in de maak, maar uiteindelijk gaat het niet door.

Sindsdien is de Belgische speler officieel geen speler meer van Atlético Madrid. Zijn contract liep af op 1 juli. De clubleiders van Atlético wilden zijn contract natuurlijk niet verlengen. De Luikenaar had zijn plek verloren in de Madrileense selectie.

Een transfer naar de Serie A wordt nu veel besproken. Udinese heeft interesse getoond en een akkoord leek dichtbij. Bovendien zou Rudi Garcia het toejuichen als hij bij dit team zou tekenen in aanloop naar het WK 2026. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri en Calcio Mercato, was de club onlangs in polepositie om hem binnen te halen.

Axel Witsel krijgt ultimatum van Udinese

De ploeg die vorig seizoen op de 12e plaats eindigde in de Serie A begint echter ongeduldig te worden. Volgens de Italiaanse journalist Nicolò Schira is er een ultimatum gesteld tot dinsdag. Als de Rode Duivel tegen die tijd geen akkoord heeft gegeven, zal de club zich op een andere speler richten.

Deelnemen aan het WK 2026 is het doel van Witsel. De vraag is of hij uiteindelijk zal aansluiten bij een club die hem de kans biedt om geselecteerd te worden. Udinese lijkt in ieder geval een interessante optie in het zicht van het grote toernooi.

