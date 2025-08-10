Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

KRC Genk start met 1 op 9 aan het nieuwe seizoen. Op het veld van Standard verloren de Smurfen met 2-1. En dat met 77% balbezit.

KRC Genk kon op het veld van Standard niet zijn eerste zege van het seizoen boeken. De Limburgers gingen met 2-1 onderuit, ondanks 77% balbezit. "We voetbalden toch goed, en creëerden genoeg kansen", is kapitein Bryan Heynen duidelijk na afloop. "De efficiëntie is het grootste probleem. Dat kunnen we met vertrouwen misschien oplossen."

Genk speelde ongeveer op dezelfde manier als afgelopen weekend tegen Antwerp. Voor de tweede keer op rij verliest de club nu met meer dan 70% balbezit. "De hele ploeg heeft er vertrouwen in, dat wat we doen goed is. We moeten gewoon meer solide zijn achteraan en efficiënter aan de overkant."

Standard maakte het de Limburgers ook wel bijzonder moeilijk met hun stugge verdediging. Van de 19 schoten van Genk waren er maar vijf op doel. "Ik denk gewoon niet dat we verdienden te verliezen", gaat Heynen verder.

De bezoekers hadden ook reden om te klagen vanwege een niet-gefloten strafschop. Doelman Epolo wou de bal wegkloppen, maar sloeg op het hoofd van Tolu. "Voor mij leek het wel een strafschop. Ik heb het niet teruggezien, maar van waar ik stond leek het er een", zegt de Genkse aanvoerder.

De balans na drie speeldagen ziet er niet goed uit, maar druk voelen ze naar eigen zeggen niet. "1 op 9 is sowieso niet genoeg. Maar we voetballen goed, maar de efficiëntie laat ons in de steek", besluit Heynen.