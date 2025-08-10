Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Brandon Morren vanuit Sclessin
| 0 reacties
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk start met 1 op 9 aan het nieuwe seizoen. Op het veld van Standard verloren de Smurfen met 2-1. En dat met 77% balbezit.

KRC Genk kon op het veld van Standard niet zijn eerste zege van het seizoen boeken. De Limburgers gingen met 2-1 onderuit, ondanks 77% balbezit. "We voetbalden toch goed, en creëerden genoeg kansen", is kapitein Bryan Heynen duidelijk na afloop. "De efficiëntie is het grootste probleem. Dat kunnen we met vertrouwen misschien oplossen."

Genk speelde ongeveer op dezelfde manier als afgelopen weekend tegen Antwerp. Voor de tweede keer op rij verliest de club nu met meer dan 70% balbezit. "De hele ploeg heeft er vertrouwen in, dat wat we doen goed is. We moeten gewoon meer solide zijn achteraan en efficiënter aan de overkant."

Standard maakte het de Limburgers ook wel bijzonder moeilijk met hun stugge verdediging. Van de 19 schoten van Genk waren er maar vijf op doel. "Ik denk gewoon niet dat we verdienden te verliezen", gaat Heynen verder.

De bezoekers hadden ook reden om te klagen vanwege een niet-gefloten strafschop. Doelman Epolo wou de bal wegkloppen, maar sloeg op het hoofd van Tolu. "Voor mij leek het wel een strafschop. Ik heb het niet teruggezien, maar van waar ik stond leek het er een", zegt de Genkse aanvoerder.

De balans na drie speeldagen ziet er niet goed uit, maar druk voelen ze naar eigen zeggen niet. "1 op 9 is sowieso niet genoeg. Maar we voetballen goed, maar de efficiëntie laat ons in de steek", besluit Heynen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Bryan Heynen

Meer nieuws

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
3
Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Reactie

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

21:14
2
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Analyse

Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

21:10
2
'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

21:20
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00
Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

20:00
Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Reactie

Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

20:15
1
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30
Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

19:30
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
7
'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

18:30
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

13:05
Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

11:30
De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

10:30
1
Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

18:03
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

17:30
Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

17:35
Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

18:15
Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

09:00
🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

16:43
15
'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

13:00
📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

17:30
1
Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

17:50
RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

17:15
1
📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

17:00
🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

15:45
Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

16:30
📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

16:00
🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

15:28
OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

15:50
'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

15:00
1
Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

14:30
1
"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

14:03
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp - OH Leuven: 3-1 joris--82 joris--82 over Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari PV6 PV6 over Anderlecht - Zulte Waregem: 2-3 Walter Baseggio Walter Baseggio over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover Walter Baseggio Walter Baseggio over Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Thoma888 Thoma888 over Standard - KRC Genk: 2-1 Noobjectivepress Noobjectivepress over Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Swakken Swakken over "Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière Swakken Swakken over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved