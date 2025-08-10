Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

Hyeon-gyu Oh scoorde op de openingsspeeldag een heel mooie goal tegen Club Brugge. Het is uitkijken of zijn grote doorbraak er dit seizoen komt.

De 24-jarige Zuid-Koreaan van KRC Genk speelde als tweede spits een mooie rol, met twaalf doelpunten achter zijn naam. Maar als speler wil je natuurlijk de hoofdrol spelen.

“Het was best lastig voor me, want je wil spelen. Uiteindelijk heb ik toen geaccepteerd dat ik de tweede man achter Tolu was en wachtte ik op mijn kans”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Die hoofdrol die hij zo graag wil spelen moet er deze jaargang wel komen. “De coach verzekerde me dat mijn moment dit seizoen ging komen en vroeg me om te blijven”, gaat Oh verder.

Nochtans had hij evengoed al weg kunnen zijn. Feyenoord wilde meer dan 10 miljoen euro op tafel leggen voor Oh, maar Genk heeft niet meegewerkt aan die transfer.

Oh zit met dubbele doelstelling bij KRC Genk

Oh heeft twee doelstellingen voor ogen. “Ik houd van Genk en het leven hier. De coach, staf en spelers kennen elkaar goed. Zij weten hoe ik speel, dat maakt het makkelijker en beter met het oog op het WK van volgende zomer”, klinkt het nog.

Oh wil daarnaast ook minstens de 21 goals van Tolu van vorig seizoen evenaren. Hij ziet ook de nodige kansen daartoe. “Per wedstrijd krijg ik doorgaans twee of drie grote kansen. Als ik dan elke match één of twee keer scoor, kan het lukken”, besluit hij.