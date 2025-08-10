Stijn Stijnen onthult gevoel na vorig seizoen: "Eén van de dieptepunten uit mijn carrière"

Patro Eisden greep vorig seizoen nipt naast promotie. Coach Stijn Stijnen blikt terug op de pijnlijke nederlaag tegen Cercle Brugge, maar ziet ook nieuwe motivatie voor komend jaar.

Patro Eisden Maasmechelen kwam afgelopen seizoen héél dicht bij de promotie. De Limburgers wonnen de Promotion Play-offs en speelden nadien barragematchen tegen Cercle Brugge.

Die werden allebei verloren, waardoor Patro niet promoveerde naar 1A. Coach Stijn Stijnen legt het gevoel uit dat hij nadien had. "Vooral een besef van onwezenlijkheid. Zo van: hebben wij die play-off finale echt meegemaakt?", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Natuurlijk is er fierheid over deze fenomenale prestatie. Maar als sportman is er ook een bepaalde ontgoocheling, omdat we er zo dichtbij waren", gaat hij verder. Stijnen wil met Patro graag nog beter doen dan vorig seizoen.

"Niemand in deze club zet zichzelf harder onder druk dan Wouter Corstjens en ik. Na Cercle was ik doodziek. De finale halen was al een prestatie op zich, maar toch.... Het was één van de dieptepunten uit mijn carrière."

"Het gevoel dat me na Cercle overviel, gaf me toch de kracht en het besef dat het nog niet voorbij is en dat we moeten doorgaan", besluit de trainer.